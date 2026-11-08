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Politică

Vernisajului expoziției „O călătorie culturală în pământurile Banatului”, din Samassi, Sardinia

d Scris de denisa grega
Vernisajului expoziției „O călătorie culturală în pământurile Banatului”, din Samassi, Sardinia
Aosom
„Cu siguranță este unul dintre acele momente în care punem în legătură oameni și teritorii”, a spus Enrico Cocco, președintele Asociației Citta della Terra Cruda [...] Articolul Vernisajului expoziției „O călătorie culturală în pământurile Banatului”, din Samassi, Sardinia a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

Sursa: Actualitatea Online

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