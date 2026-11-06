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Politică

Veste bună de la ministrul de Externe: „Casa Iorga” din Saranda va reveni în proprietatea statului român

c Scris de coralia frigea
Veste bună de la ministrul de Externe: „Casa Iorga” din Saranda va reveni în proprietatea statului român
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Dan Neculăescu, ministrul de Externe, anunță că, în urma unei întâlniri oficiale cu omologul său albanez, Casa Iorga din Saranda va reveni în proprietatea statului român.

Sursa: Mediafax Ro

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