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Politică

Viața la -20 de grade în Antarctica. Cum a ajuns o femeie să se simtă acasă într-unul dintre cele mai izolate locuri de pe planetă

p Scris de petru mazilu
Viața la -20 de grade în Antarctica. Cum a ajuns o femeie să se simtă acasă într-unul dintre cele mai izolate locuri de pe planetă
Aosom
Antarctica înseamnă pentru cei mai mulți oameni doar gheață, frig și peisaje pustii. Totuși, acolo există o întreagă comunitate care are o rutină zilnică. O femeie care a petrecut mai multe sezoane pe continentul înghețat povestește ce se întâmplă într-o stație de cercetare.

Sursa: Mediafax Ro

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