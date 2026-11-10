Viața la -20 de grade în Antarctica. Cum a ajuns o femeie să se simtă acasă într-unul dintre cele mai izolate locuri de pe planetă

Antarctica înseamnă pentru cei mai mulți oameni doar gheață, frig și peisaje pustii. Totuși, acolo există o întreagă comunitate care are o rutină zilnică. O femeie care a petrecut mai multe sezoane pe continentul înghețat povestește ce se întâmplă într-o stație de cercetare.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗