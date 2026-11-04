Vicepreședintele JD Vance lansează critici dure la adresa președintelui Trump, după dezastrul din alegeri: "Cei care sunteți furioși din cauza rezultatelor, aveți dreptate"

Vicepreședintele SUA, republicanul J. D. Vance, un posibil pretendent la fotoliul de la Casa Albă în 2028, analizează situația ”fără mănuși”, într-un lung mesaj pe X, miercuri, la o zi după înfrângerea suferită de partidul său în alegerile de la jumătate de mandat, și nu-l cruță pe Donald Trump.

Distribuie: Facebook Instagram