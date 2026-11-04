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Politică

Vicepreședintele JD Vance lansează critici dure la adresa președintelui Trump, după dezastrul din alegeri: "Cei care sunteți furioși din cauza rezultatelor, aveți dreptate"

m Scris de mihai diac
Vicepreședintele JD Vance lansează critici dure la adresa președintelui Trump, după dezastrul din alegeri: "Cei care sunteți furioși din cauza rezultatelor, aveți dreptate"
Aosom
Vicepreședintele SUA, republicanul J. D. Vance, un posibil pretendent la fotoliul de la Casa Albă în 2028, analizează situația ”fără mănuși”, într-un lung mesaj pe X, miercuri, la o zi după înfrângerea suferită de partidul său în alegerile de la jumătate de mandat, și nu-l cruță pe Donald Trump.

Sursa: Ziare

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