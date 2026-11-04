Victor Negrescu, despre rezultatul alegerilor din SUA: Pentru România, miza e mai mare decât pare la prima vedere

Vicepreşedintele Parlamentului European Victor Negrescu (PSD) afirmă, miercuri, că rezultatul alegerilor din America are mize concrete pentru România – de la finanţarea securităţii europene, prezenţa militară americană, sprijinul pentru Flancul Estic, securitatea Mării Negre, până la relaţiile comerciale dintre Statele Unite şi Uniunea Europeană. „România trebuie să lucreze eficient atât cu democraţii, cât şi cu republicanii”, este de părere Negrescu.

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