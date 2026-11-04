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Politică

Victor Pițurcă a sfidat Curtea de Apel Alba Iulia: „Va fi adus cu mandat la termenul următor”

o Scris de onuț buzoianu
Victor Pițurcă a sfidat Curtea de Apel Alba Iulia: „Va fi adus cu mandat la termenul următor”
Aosom
Victor Pițurcă refuză să se prezinte la procesul de la Alba Iulia în care este citat ca martor.

Sursa: Jurnalul Ro

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