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Politică

Victor Ponta acuză că în Guvernul Niculescu nimeni nu se ocupă de politica economică: Am ajuns să îl citez pe Băsescu

l Scris de loredana codruț
Victor Ponta acuză că în Guvernul Niculescu nimeni nu se ocupă de politica economică: Am ajuns să îl citez pe Băsescu
Aosom
Victor Ponta, fost premier al României, susține că nimeni din Guvernul Niculescu nu se ocupă de problemele economice cu care se confruntă țara

Sursa: Stiri Pe Surse

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