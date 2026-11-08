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Politică

Victor Ponta, despre alegerile prezidențiale din 2030: ”Dacă va candida Diana Buzoianu, eu votez Diana Șoșoacă!”

d Scris de dan stan
Victor Ponta, despre alegerile prezidențiale din 2030: ”Dacă va candida Diana Buzoianu, eu votez Diana Șoșoacă!”
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Victor Ponta a declarat că în eventualitatea în care Diana Buzoianu (USR) va candida la prezidențialele din 2030, fostul premier va pune ștampila pe Diana Șoșoacă (SOS), în cazul în care candidatura europarlamentarei nu va mai fi interzisă, ca în 2024.

Sursa: Ziare

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