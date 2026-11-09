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Politică

Victoria democraților împotriva lui Trump ascunde o capcană. Ce greșeli le-ar putea costa alegerile prezidențiale din 2028

ş Scris de ştefan lică
Victoria democraților împotriva lui Trump ascunde o capcană. Ce greșeli le-ar putea costa alegerile prezidențiale din 2028
Aosom
Victoria democraților în alegerile intermediare vine cu un risc uriaș. Expertul Sergiu Mișcoiu explică ce capcane îi așteaptă pe învingători și ce încearcă Trump să forțeze.

Sursa: Adevarul

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