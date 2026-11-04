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Politică

Victoria democraţilor în alegerile din SUA îl transformă pe Donald Trump într-un preşedinte cu puteri limitate. Ce urmează pentru ultimii doi ani de mandat şi agenda economică a Casei Albe

r Scris de robert manea
Victoria democraţilor în alegerile din SUA îl transformă pe Donald Trump într-un preşedinte cu puteri limitate. Ce urmează pentru ultimii doi ani de mandat şi agenda economică a Casei Albe
Aosom
Victoria Partidului Democrat în alegerile de la jumătatea mandatului din SUA riscă să schimbe radical ultimii doi ani ai preşedinţiei lui Donald...

Sursa: Zf Ro

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