VIDEO | Ambasadorul Egiptului: Românii sunt cei mai decenți oameni pe care i-am întâlnit în viața mea

Ambasadorul Egiptului în România, Mohamed Mostafa Orfi, vorbește despre relația dintre cele două țări, oportunitățile de cooperare economică și motivele pentru care România ar putea deveni un partener important al Egiptului în accesarea piețelor africane. Într-un interviu acordat în cadrul proiectului Ping-Pong Mediafax, diplomatul a făcut și o declarație elogioasă la adresa românilor, pe care i-a descris drept „cei mai decenți oameni pe care i-am întâlnit vreodată în viața mea”.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗