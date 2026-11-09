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Politică

VIDEO Congresul SUA. Un republican a inițiat demiterea lui Pete Hegseth de la conducerea Departamentului Apărării

a Scris de ana dima
VIDEO Congresul SUA. Un republican a inițiat demiterea lui Pete Hegseth de la conducerea Departamentului Apărării
Aosom
Republicanii au la dispoziție două zile pentru a programa un vot în Camera Reprezentanților. The post VIDEO Congresul SUA. Un republican a inițiat demiterea lui Pete Hegseth de la conducerea Departamentului Apărării appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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