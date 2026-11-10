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Politică

VIDEO CTP revine la propunerea ca românii fără Bacalaureat să nu aibă drept de vot: Ar fi bine pentru igiena morală și mentală a acestui popor

b Scris de bianca dumbraveanu
VIDEO CTP revine la propunerea ca românii fără Bacalaureat să nu aibă drept de vot: Ar fi bine pentru igiena morală și mentală a acestui popor
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Într-un podcast moderat de Mihai Bendeac, jurnalistul a explicat de ce consideră necesară această condiție. The post VIDEO CTP revine la propunerea ca românii fără Bacalaureat să nu aibă drept de vot: Ar fi bine pentru igiena morală și mentală a acestui popor appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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