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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

VIDEO | Dan Dungaciu, despre românii care văd AUR drept un partid extremist: Să nu mă creadă pe mine

i Scris de iñaki bratosin
VIDEO | Dan Dungaciu, despre românii care văd AUR drept un partid extremist: Să nu mă creadă pe mine
Aosom
Într-un nou interviu „Ping-Pong” pentru Mediafax, Dan Dungaciu a fost întrebat cum îi convinge AUR pe românii care consideră formațiunea un partid extremist că această etichetă nu este justificată. Răspunsul său mută discuția dincolo de o simplă apărare a partidului și aduce în prim-plan rolul presei în formarea opiniilor politice, influența celor care controlează spațiul mediatic și responsabilitatea fiecărui alegător de a se informa înainte de a trage o concluzie. Prim-vicepreședintele AUR spune că oamenii nu ar trebui să-l creadă pe el, ci să judece partidul după propriile acțiuni, declarații și documente

Sursa: Mediafax Ro

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