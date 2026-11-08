VIDEO | Dan Dungaciu, despre românii care văd AUR drept un partid extremist: Să nu mă creadă pe mine

Într-un nou interviu „Ping-Pong” pentru Mediafax, Dan Dungaciu a fost întrebat cum îi convinge AUR pe românii care consideră formațiunea un partid extremist că această etichetă nu este justificată. Răspunsul său mută discuția dincolo de o simplă apărare a partidului și aduce în prim-plan rolul presei în formarea opiniilor politice, influența celor care controlează spațiul mediatic și responsabilitatea fiecărui alegător de a se informa înainte de a trage o concluzie. Prim-vicepreședintele AUR spune că oamenii nu ar trebui să-l creadă pe el, ci să judece partidul după propriile acțiuni, declarații și documente

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗