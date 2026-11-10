 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

VIDEO Declarație neașteptată din partea lui Trump. Liderul american îi taxează pe ucraineni pentru că nu arată respect față de Rusia

a Scris de alexandra pricop
VIDEO Declarație neașteptată din partea lui Trump. Liderul american îi taxează pe ucraineni pentru că nu arată respect față de Rusia
Aosom
Donald Trump a declarat că ucrainenii ar fi dat dovadă de „o mare lipsă de respect” față de Moscova

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech