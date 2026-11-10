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Politică

VIDEO Dominic Fritz, răspuns în limba germană, pentru lidera partidului extremist din Germania care a jignit românii: Retorica aceasta agresivă a extremiştilor e la fel peste tot

l Scris de lucian negrea, reporter
VIDEO Dominic Fritz, răspuns în limba germană, pentru lidera partidului extremist din Germania care a jignit românii: Retorica aceasta agresivă a extremiştilor e la fel peste tot
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Dominic Fritz, replică în limba germană pentru lidera extremistă Sahrei Wagenknecht: Românii produc 6-9 miliarde în economia Germaniei

Sursa: Stiri Pe Surse

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