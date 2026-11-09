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Politică

VIDEO George Simion, atac la Ursula von der Leyen în ziua vizitei la București. Anunță proteste chiar și fără autorizație: Europa nu este a voastră

b Scris de bianca dumbraveanu
VIDEO George Simion, atac la Ursula von der Leyen în ziua vizitei la București. Anunță proteste chiar și fără autorizație: Europa nu este a voastră
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Liderul AUR acuză oficialii europeni de implicare în anularea alegerilor și anunță că mitingul de sâmbătă va avea loc chiar și fără autorizație. The post VIDEO George Simion, atac la Ursula von der Leyen în ziua vizitei la București. Anunță proteste chiar și fără autorizație: Europa nu este a voastră appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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