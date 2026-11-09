Liderul AUR acuză oficialii europeni de implicare în anularea alegerilor și anunță că mitingul de sâmbătă va avea loc chiar și fără autorizație. The post VIDEO George Simion, atac la Ursula von der Leyen în ziua vizitei la București. Anunță proteste chiar și fără autorizație: Europa nu este a voastră appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗