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Politică

VIDEO George Simion îi transmite un mesaj Ursulei von der Leyen: Românii care nu sunt slugi vor protesta sâmbătă în fața Parlamentului

l Scris de loredana codruț
VIDEO George Simion îi transmite un mesaj Ursulei von der Leyen: Românii care nu sunt slugi vor protesta sâmbătă în fața Parlamentului
Aosom
George Simion spune că românii vor ieși să protesteze la Parlament după vizita lui Von der Leyen în România. Nu poate da ea lecții de democrație

Sursa: Stiri Pe Surse

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