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Politică

VIDEO În ședința de Guvern, Luca Niculescu a citit datele unui sondaj de opinie: Aceste cifre trebuie să fie un motiv de responsabilitate suplimentară

r Scris de reporter, lucian negrea
VIDEO În ședința de Guvern, Luca Niculescu a citit datele unui sondaj de opinie: Aceste cifre trebuie să fie un motiv de responsabilitate suplimentară
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Luca Niculescu a citit datele unui sondaj INSCOP, în ședința de Guvern

Sursa: Stiri Pe Surse

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