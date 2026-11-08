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Politică

VIDEO ÎPS Teodosie a slujit la Mănăstirea Strunga: 'Noi să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte'

a Scris de alexandru popescu
VIDEO ÎPS Teodosie a slujit la Mănăstirea Strunga: 'Noi să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte'
Aosom
VIDEO ÎPS Teodosie a slujit la Mănăstirea Strunga: 'Noi să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte'

Sursa: Stiri Pe Surse

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