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VIDEO ÎPS Teodosie, despre Sfântul Ierarh Nectarie: 'Niciodată nu răspundea la răutate decât cu bunătate. Știa că răutatea este de la cel viclean'

a Scris de alexandru popescu
VIDEO ÎPS Teodosie, despre Sfântul Ierarh Nectarie: 'Niciodată nu răspundea la răutate decât cu bunătate. Știa că răutatea este de la cel viclean'
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VIDEO ÎPS Teodosie, despre Sfântul Ierarh Nectarie: 'Niciodată nu răspundea la răutate decât cu bunătate. Știa că răutatea este de la cel viclean'

Sursa: Stiri Pe Surse

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