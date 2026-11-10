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Politică

VIDEO Mircea Badea, reacție după scandalul Nicușor Dan – Ovidiu Vanghele de la Cotroceni: „Tolontan, cu toată dragostea, dacă Vanghele e jurnalist, și tu, și eu suntem cosmonauți”

a Scris de alexandra cruceru, redactor
VIDEO Mircea Badea, reacție după scandalul Nicușor Dan – Ovidiu Vanghele de la Cotroceni: „Tolontan, cu toată dragostea, dacă Vanghele e jurnalist, și tu, și eu suntem cosmonauți”
Aosom
Mircea Badea, reacție după scandalul Nicușor Dan – Ovidiu Vanghele de la Cotroceni: „Problema nu este că i-a retras acreditarea, ci că i-a dat-o inițial”

Sursa: Stiri Pe Surse

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