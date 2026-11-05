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Politică

VIDEO Mojtaba Khamenei i-a transmis un mesaj secret lui Vladimir Putin

m Scris de mihai cistelican
VIDEO Mojtaba Khamenei i-a transmis un mesaj secret lui Vladimir Putin
Aosom
Șeful securității Iranului, Mohsen Rezaei, i-a transmis la Moscova președintelui rus Vladimir Putin un mesaj din partea liderului suprem al țării, Mojtaba Khamenei, a relatat joi presa de stat iraniană, fără a oferi detalii despre conținutul mesajului

Sursa: Stiri Pe Surse

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