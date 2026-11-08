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Politică

VIDEO Moment istoric peste Prut. Republica Moldova a inaugurat linia electrică de 158 de kilometri care o leagă direct de România și o scoate de sub controlul Moscovei

b Scris de bogdan antonescu
VIDEO Moment istoric peste Prut. Republica Moldova a inaugurat linia electrică de 158 de kilometri care o leagă direct de România și o scoate de sub controlul Moscovei
Aosom
Linia electrică aeriană de 400 kV Vulcăneşti–Chişinău, supranumită „Linia independenţei energetice”, a fost dată duminică în exploatare. Noua infrastructură permite transportul energiei electrice din România

Sursa: Stiri Pe Surse

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