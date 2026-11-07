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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

VIDEO Momentul în care Franța ar putea să iasă din NATO. Candidat la prezidențiale: „Este rândul nostru să schimbăm istoria!”

m Scris de mihai cistelican
VIDEO Momentul în care Franța ar putea să iasă din NATO. Candidat la prezidențiale: „Este rândul nostru să schimbăm istoria!”
Aosom
Jean-Luc Mélenchon, liderul stângii radicale franceze, a lansat sâmbătă un apel la schimbare. El e unul dintre principalii candidați la alegerile prezidențiale.

Sursa: Stiri Pe Surse

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