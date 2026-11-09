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Politică

VIDEO Negocierile lui Trump cu Rusia: Ucraina va ieşi din război cu o "configuraţie teritorială puţin diferită"

g Scris de george traicu
VIDEO Negocierile lui Trump cu Rusia: Ucraina va ieşi din război cu o "configuraţie teritorială puţin diferită"
Aosom
Donald Trump a declarat că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o altă configuraţie teritorială, prezicând că după părerea sa conflictul se va încheia în curând.

Sursa: Stiri Pe Surse

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