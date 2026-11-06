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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

VIDEO Niciun lider nu mai este de neclintit: lecțiile protestelor care au schimbat recent puterea

m Scris de mihai cistelican
VIDEO Niciun lider nu mai este de neclintit: lecțiile protestelor care au schimbat recent puterea
Aosom
Tinerii din Generația Z, cu vârste cuprinse aproximativ între 14 și 29 de ani, devin o forță tot mai importantă în politica mondială

Sursa: Stiri Pe Surse

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