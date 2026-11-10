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VIDEO Nicușor Dan anunță informații nepublicate despre Călin Georgescu, dar raportul rămâne fără termen: „Nu mi-a dat timpul dreptate”

n Scris de nicoleta nicolau
VIDEO Nicușor Dan anunță informații nepublicate despre Călin Georgescu, dar raportul rămâne fără termen: „Nu mi-a dat timpul dreptate”
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Nicușor Dan spune că raportul despre alegeri va include informații nepublicate despre Călin Georgescu, dar refuză să mai anunțe un termen.

Sursa: Stiri Pe Surse

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