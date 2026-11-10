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Politică

VIDEO Nicușor Dan dezvăluie cum a gândit „ambuscada” politică prin care l-a nominalizat pe Adrian Veștea

a Scris de alexandra pricop
VIDEO Nicușor Dan dezvăluie cum a gândit „ambuscada” politică prin care l-a nominalizat pe Adrian Veștea
Aosom
Nicușor Dan a făcut clarificări cu privire la decizia de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru

Sursa: Stiri Pe Surse

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