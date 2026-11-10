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Politică

VIDEO Nicușor Dan explică cele trei motive pentru anularea alegerilor prezidențiale

l Scris de lucian negrea, reporter
VIDEO Nicușor Dan explică cele trei motive pentru anularea alegerilor prezidențiale
Aosom
Nicușor Dan: Există trei motive pentru anularea alegerilor prezidențiale. Un candidat a raportat zero cheltuieli, în mod vădit fals

Sursa: Stiri Pe Surse

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