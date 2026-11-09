 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

VIDEO Nicușor Dan, în conferință comună cu Ursula von der Leyen: Marea Neagră este un punct strategic în securitatea energetică a Europei

l Scris de lucian negrea, reporter
VIDEO Nicușor Dan, în conferință comună cu Ursula von der Leyen: Marea Neagră este un punct strategic în securitatea energetică a Europei
Aosom
Nicușor Dan: Marea Neagră este importantă pentru întreaga Europă. Este un punct important în comerțul global și pentru Coridorul Median

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech