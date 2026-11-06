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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

VIDEO Nicușor Dan, la CCR: 'Cum facem ca instituțiile să protejeze, în timp real, integritatea alegerilor?'

e Scris de eugen dinu
VIDEO Nicușor Dan, la CCR: 'Cum facem ca instituțiile să protejeze, în timp real, integritatea alegerilor?'
Aosom
Nicușor Dan, la CCR: 'Cum facem ca instituțiile să protejeze, în timp real, integritatea alegerilor?'

Sursa: Stiri Pe Surse

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