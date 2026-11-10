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Politică

VIDEO Nicușor Dan, pus în fața colaborării PSD-AUR din Parlament. Cum a reacționat: „E foarte greu”

r Scris de redactor, alexandra cruceru
VIDEO Nicușor Dan, pus în fața colaborării PSD-AUR din Parlament. Cum a reacționat: „E foarte greu”
Aosom
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat marți despre colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament, în contextul în care, la începutul conferinței de presă, a explicat de ce a exclus formațiunea condusă de George Simion de la guvernare

Sursa: Stiri Pe Surse

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