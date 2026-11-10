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Politică

VIDEO Nicușor Dan răspunde la patru întrebări esențiale pentru România și trage cel mai puternic semnal de alarmă posibil: Ce ar însemna retrogradarea României

r Scris de reporter, lucian negrea
VIDEO Nicușor Dan răspunde la patru întrebări esențiale pentru România și trage cel mai puternic semnal de alarmă posibil: Ce ar însemna retrogradarea României
Aosom
Președintele Nicușor Dan a explicat situația financiară a României și arată faptul că deficitul real al țării noastre este de 150 de miliarde de lei

Sursa: Stiri Pe Surse

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