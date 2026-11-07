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Politică

VIDEO Pedro Sanchez, mesaj tranșant înaintea alegerilor: "Spania nu va deveni curtea din spate a extremei drepte internaționale" / "Madridul nu este guvernat de la Washington sau Tel Aviv"

a Scris de andreea năstase
VIDEO Pedro Sanchez, mesaj tranșant înaintea alegerilor: "Spania nu va deveni curtea din spate a extremei drepte internaționale" / "Madridul nu este guvernat de la Washington sau Tel Aviv"
Aosom
Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a declarat sâmbătă că alegerile generale din 29 noiembrie vor demonstra că Spania este condusă din interiorul țării, nu de la Washington, Tel Aviv, Buenos Aires sau Moscova, promițând totodată că va rezista influenței extremei drepte internaționale.

Sursa: Stiri Pe Surse

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