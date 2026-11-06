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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

VIDEO Pieodne dezvăluie planul pentru alegerile din 2028 și le cere politicienilor matusalemici să coboare la firul ierbii: Oamenii îmi spun ofurile!

r Scris de redactor, remus vlad
VIDEO Pieodne dezvăluie planul pentru alegerile din 2028 și le cere politicienilor matusalemici să coboare la firul ierbii: Oamenii îmi spun ofurile!
Aosom
Liderul PNRR, Cristian Popescu Piedone, dezvăluie planul pentru alegerile din 2028 și le cere politicienilor matusalemici să coboare la firul ierbii

Sursa: Stiri Pe Surse

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