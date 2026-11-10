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Politică

VIDEO Proiectul dronelor româno-ucrainene, încă în discuții tehnice. Nicușor Dan: „Este important să avem echipamente cât mai curând posibil”

a Scris de andreea năstase
VIDEO Proiectul dronelor româno-ucrainene, încă în discuții tehnice. Nicușor Dan: „Este important să avem echipamente cât mai curând posibil”
Aosom
Președintele României, Nicușor Dan, a oferit detalii despre proiectul privind fabricarea de drone româno-ucrainene, precizând că discuțiile dintre Ministerele Apărării din cele două țări și mai multe companii sunt în desfășurare

Sursa: Stiri Pe Surse

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