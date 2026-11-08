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VIDEO PS Ambrozie a sfințit biserica Schitului Mironești: 'Alt sprijin nu avem decât de la Dumnezeu, să știți!'

a Scris de alexandru popescu
VIDEO PS Ambrozie a sfințit biserica Schitului Mironești: 'Alt sprijin nu avem decât de la Dumnezeu, să știți!'
Aosom
VIDEO PS Ambrozie a sfințit biserica Schitului Mironești: 'Alt sprijin nu avem decât de la Dumnezeu, să știți!'

Sursa: Stiri Pe Surse

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