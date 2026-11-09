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VIDEO PS Galaction a slujit în Lada, unde a fost adusă mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae

a Scris de alexandru popescu
VIDEO PS Galaction a slujit în Lada, unde a fost adusă mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae
Aosom
VIDEO PS Galaction a slujit în Lada, unde a fost adusă mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae

Sursa: Stiri Pe Surse

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