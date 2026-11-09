„Cei care contestă acest drept principial de a face recomandări privind votul într-o problemă sau alta, care este o problemă fundamentală, au două posibilităţi: să retragă aceste procese sau mandatul dat conducerii acestor grupuri parlamentare este să nu mai facă parte din aceste grupuri”, a spus Ilie Bolojan. The post VIDEO „Puciștii” din PNL au zece zile să-și retragă plângerile în instanță. În caz contrar, vor fi excluși din grupul parlamentar al liberalilor appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗