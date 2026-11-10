Papa Leon al XIV-lea a susținut o slujbă cu participare record la Buenos Aires. Peste 2,5 milioane de credincioși au fost prezenți la eveniment. Suveranul pontif s-a întâlnit cu victime ale abuzurilor sexuale și cu persoane cu dizabilități. The post VIDEO Record de audiență pentru Papa Leon în Argentina. Ce a transmis suveranul pontif oamenilor prezenți appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗