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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

VIDEO Scandal în Germania: Fiul şahului detronat al Iranului a fost premiat, în timp ce criticii săi contestă gestul / „O insultă la adresa poporului iranian”

m Scris de mihai cistelican
VIDEO Scandal în Germania: Fiul şahului detronat al Iranului a fost premiat, în timp ce criticii săi contestă gestul / „O insultă la adresa poporului iranian”
Aosom
Potrivit unui reporter aflat la faţa locului, manifestanţii au fluturat steagul Iranului imperial, înlocuit după Revoluţia Islamică.

Sursa: Stiri Pe Surse

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