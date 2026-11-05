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Politică

VIDEO Serghei Lavrov pune pe masă scenariul unui război cu Europa: "Va fi diferit și foarte scurt"

a Scris de andreea năstase
VIDEO Serghei Lavrov pune pe masă scenariul unui război cu Europa: "Va fi diferit și foarte scurt"
Aosom
Lavrov vorbește deschis la Minsk despre scenariul unui război cu Occidentul, subliinind că, dacă va avea loc, va fi "diferit și foarte scurt".

Sursa: Stiri Pe Surse

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