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Politică

VIDEO Trump, nouă teorie, după ce a pierdut pe linie alegerile: „Nu am reuşit să transmitem această iubire către candidaţi!”

m Scris de mihai cistelican
VIDEO Trump, nouă teorie, după ce a pierdut pe linie alegerile: „Nu am reuşit să transmitem această iubire către candidaţi!”
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Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că războiul din Iran a meritat, deşi a recunoscut că acesta a contribuit la înfrângerea suferită de republicani în alegerile de la jumătatea mandatului din SUA

Sursa: Stiri Pe Surse

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