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Politică

VIDEO Turcii au dat iama în cluburile de noapte din Ankara. Zeci de rusoaice au fost reținute pentru „încălcarea moralei”

m Scris de meilă emilia-alexandra
VIDEO Turcii au dat iama în cluburile de noapte din Ankara. Zeci de rusoaice au fost reținute pentru „încălcarea moralei”
Aosom
Peste 30 de rusoaice au fost reținute în cluburile de noapte din Ankara. Ele sunt acuzate de „încălcarea moralei și a siguranței publice”.

Sursa: Stiri Pe Surse

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