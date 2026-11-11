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Politică

VIDEO – TV NEWS BUZĂU – „ADMINISTRAȚIE & POLITICĂ”, CU LAURENȚIU STÎLPEANU. BUZĂUL PE DATORIE! CINE RĂSPUNDE PENTRU DECIZIILE ADMINISTRAȚIEI ȘI DE CE PLĂTEȘTE CETĂȚEANUL TOT MAI MULT?

i Scris de iulian gavriluta
VIDEO – TV NEWS BUZĂU – „ADMINISTRAȚIE & POLITICĂ”, CU LAURENȚIU STÎLPEANU. BUZĂUL PE DATORIE! CINE RĂSPUNDE PENTRU DECIZIILE ADMINISTRAȚIEI ȘI DE CE PLĂTEȘTE CETĂȚEANUL TOT MAI MULT?
Aosom
O emisiune despre datorii, administrație, responsabilitate publică și nota de plată suportată de cetățeni. Ieri, TV NEWS BUZĂU a transmis LIVE, în cadrul emisiunii „ADMINISTRAȚIE & POLITICĂ”, moderată de Laurențiu Stîlpeanu, o ediție dedicată uneia dintre cele mai importante teme pentru viitorul comunității buzoiene: situația financiară a administrației locale și consecințele deciziilor luate din bani […]

Sursa: News Buzau

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