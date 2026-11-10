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Politică

VIDEO – TV NEWS BUZAU – “JURIDICE”, cu Av. Dorin Bădulescu. “Ce înseamnă dreptul de preempțiune. Cine are prioritate la cumpărarea unui teren și în ce condiții” – Iulian Gavriluță, jurnalist

i Scris de iulian gavriluta
VIDEO – TV NEWS BUZAU – “JURIDICE”, cu Av. Dorin Bădulescu. “Ce înseamnă dreptul de preempțiune. Cine are prioritate la cumpărarea unui teren și în ce condiții” – Iulian Gavriluță, jurnalist
Aosom
TV News Buzău continuă seria emisiunilor dedicate problemelor juridice care îi privesc direct pe cetățeni, proprietari de terenuri, agricultori și investitori. În ediția de ieri a emisiunii „JURIDICE”, realizată și moderată de jurnalistul Iulian Gavriluță, invitat a fost avocatul Dorin Bădulescu, alături de care a fost abordat un subiect de mare interes: dreptul de preempțiune […]

Sursa: News Buzau

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