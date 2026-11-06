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Politică

VIDEO – TV NEWS BUZAU – STIRILE CARE CONTEAZA – INFORMATII SPORTIVE – PROGNOZA METEO – EMISIUNE AI – REZULTATE ALEGERI SUA – Reportajul zilei – Coloana oficiala Trump

i Scris de iulian gavriluta
VIDEO – TV NEWS BUZAU – STIRILE CARE CONTEAZA – INFORMATII SPORTIVE – PROGNOZA METEO – EMISIUNE AI – REZULTATE ALEGERI SUA – Reportajul zilei – Coloana oficiala Trump
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O nouă ediție a emisiunii concepute cu ajutorul Intelienței Artificiale la TV News Buzău, cu informațiile importante ale zilei, prezentate într-un format modern, dinamic și accesibil. În ediția de ieri am urmărit cele mai noi informații din sport, prognoza meteo și evoluțiile de pe scena politică internațională, cu accent pe rezultatele alegerilor din Statele Unite […]

Sursa: News Buzau

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