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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Politică

VIDEO Ursula von der Leyen, mesaj pentru România înainte de aniversarea a 20 de ani în UE: Un pilon al securității europene (Cotidianul)

z Scris de ziar com copyright directway
VIDEO Ursula von der Leyen, mesaj pentru România înainte de aniversarea a 20 de ani în UE: Un pilon al securității europene (Cotidianul)
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Mesajul vine după vizita la București, unde șefa Comisiei Europene a anunțat fonduri de 60 de (…)

Sursa: Ziar.com

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