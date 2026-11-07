Viktor Orbán, deconspirat ca informator al poliției secrete comuniste în Ungaria

Acuzații grave la adresa fostului premier maghiar Viktor Orbán, suspectat că a colaborat cu serviciile secrete comuniste. Un alt fost șef al guvernului de la Budapesta susține că a consultat personal trei note informative semnate de Orbán, însă acesta respinge categoric toate acuzațiile.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗