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Politică

Viktor Orbán, deconspirat ca informator al poliției secrete comuniste în Ungaria

r Scris de redacția jurnalul
Viktor Orbán, deconspirat ca informator al poliției secrete comuniste în Ungaria
Aosom
Acuzații grave la adresa fostului premier maghiar Viktor Orbán, suspectat că a colaborat cu serviciile secrete comuniste. Un alt fost șef al guvernului de la Budapesta susține că a consultat personal trei note informative semnate de Orbán, însă acesta respinge categoric toate acuzațiile.

Sursa: Jurnalul Ro

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